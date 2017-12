Aliados aconselham governo a esquecer autonomia do BC O governo está sendo aconselhado por seus próprios aliados a não incluir na pauta de votações do Congresso, este ano, a proposta que prevê a autonomia do Banco Central. O vice-líder do PT, deputado Paulo Bernardo (PR), é um dos que não aconselha o governo a colocar em pauta este ano o projeto. "Eu sou a favor da proposta, mas se eu fosse o governo não colocaria em pauta este ano, porque em vez de dar mais autonomia, o projeto acabaria limitando a atuação do BC", afirmou. Segundo o deputado, como a Lei de Responsabilidade Fiscal exige prestação de contas dos Executivos federal, estadual e municipal a cada quatro meses, não seria possível regulamentar a autonomia do BC sem aplicar o mesmo princípio. Isso significa que, segundo Bernardo, o presidente do BC passaria a ter que prestar contas, a dar mais transparência à sua atuação na publicação dos relatórios e ainda teria que estabelecer metas publicamente e cumpri-las. "Deixar tudo como está é muito mais cômodo para o governo, porque hoje o presidente do BC não precisa fazer nada disso", afirmou. "Eu deixaria tudo quieto porque hoje o Banco Central já é praticamente independente".