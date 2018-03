Aliansce retoma planos de realizar oferta de ações

A operação inclui uma emissão primária e a venda de papéis detidos por atuais acionistas da companhia (secundária), segundo informações disponíveis no site da CVM nesta quinta-feira.

Os planos da empresa de captar recursos vendendo ações haviam sido revelados pela Reuters há duas semanas.

A companhia tenta retomar assim o plano de abrir o capital, frustrado em 2007, depois que CVM suspendeu a análise do pedido de aprovação de oferta pública, alegando que um executivo da empresa teria fornecido à imprensa informações que não constavam do prospecto preliminar.

Formada por uma joint-venture entre a Nacional Iguatemi e a norte-americana General Growth Properties, a Aliansce foi criada em 2004 e atualmente administra ou participa de 20 empreendimentos, entre os quais o Shopping Iguatemi Salvador. Conforme informação do site da empresa, outros quatro projetos estão em desenvolvimento.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em 2009, dois grupos do setor já listados recorreram mais uma vez à bolsa com vistas a financiar a abertura de novos empreendimentos. Em julho, a BR Malls levantou 836 milhões de reais. No mês passado foi a vez da Multiplan conseguir 792,35 milhões também com uma oferta primária.

Atualmente, há cinco empresas de shopping centers na BM&FBovespa. Junto com Multiplan e BR Malls, estão: General Shopping, Iguatemi e JHSF.

Em todo o país, conforme a Alshop, havia 695 shopping centers em operação ao final do primeiro semestre, com um total de 85.878 lojas.

Em termos de vendas brutas, considerando-se dados da Abrasce, o setor atingiu a marca de 64,4 bilhões de reais no ano passado, devendo chegar a 70 bilhões de reais em 2009.

(Reportagem de Aluísio Alves e Stella Fontes)