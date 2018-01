Alibaba fecha acordo com empresa de Steven Spielberg

Nova York - O Alibaba Pictures Group, braço de entretenimento da gigante do comércio eletrônico Alibaba, anunciou uma parceria com a Amblin Partners, de Steven Spielberg, para aumentar o acesso de ambos aos mercados norte-americano e chinês.

As duas empresas informaram neste domingo que o acordo envolve a produção e o financiamento conjuntos de filmes. Enquanto a Amblin vai impulsionar a plataforma da Alibaba para a distribuição de filmes americanos na China, o grupo Alibaba vai contar com a Amblin para ganhar uma maior presença no mercado de filmes em Hollywood.

Os termos financeiros do acordo não foram divulgados. /Dow Jones Newswires.