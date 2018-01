Alimentação e habitação desaceleram alta do IPC-S O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) de até 30 de novembro subiu 0,24%, de acordo com divulgação da Fundação Getúlio Vargas nesta sexta-feira. No IPC-S anterior de até 22 de novembro, o indicador havia registrado aumento de 0,31%. O resultado desta semana ficou abaixo das expectativas dos analistas consultados pela Agência Estado, que esperavam uma taxa entre 0,26% a 0,37%, e abaixo da mediana das expectativas, que estavam em 0,30%. Segundo o comunicado da FGV, a desaceleração na taxa do IPC-S foi influenciada por elevação de preços menos intensa e deflação mais forte nos grupos Alimentação, que caiu de 1,06% para 0,78% e Habitação, com queda de -0,14% para -0,25%. Das sete classes de despesa que compõem o índice, outras duas também registraram queda. É o caso de Vestuário (de 1,30% para 1,17%) e Saúde e Cuidados Pessoais (de 0,20% para 0,14%). Os outros grupos registraram aceleração ou queda mais fraca de preços, como Educação, Leitura e Recreação (de -0,11% para 0,05%); Transportes (de -0,28% para -0,16%) e Despesas Diversas (de 0,77% para 1,20%). Em relação aos produtos, as altas de preço mais expressivas foram registradas nos preços de tomate (27,97%); cigarro (4,27%); e mamão da amazônia - papaya (14,67%). Já as mais expressivas quedas foram apuradas em tarifa de eletricidade residencial (-1,63%); manga (-32,65%) e gasolina (-0,64%).