Alimento com Tartrazina terá alerta sobre reações A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) está realizando uma consulta pública para a modificação na rotulagem de alimentos que utilizam o corante amarelo Tartrazina (Amarelo FD&C nº 5). A consulta estabelece que até o dia 23 de setembro qualquer pessoa envie críticas e sugestões ao texto proposto. De acordo com o texto, os alimentos que contêm devem apresentar no rótulo, de forma clara, visível e destacada, a frase de advertência: "Este produto contém o corante Tartrazina que pode causar reações alérgicas em pessoas sensíveis". Segundo a Agência, a inclusão da frase atende solicitação do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) e de órgãos de defesa do consumidor estaduais que encaminharam à Anvisa denúncias de consumidores, especificamente crianças, que apresentaram reações alérgicas no consumo de alimentos contendo corantes. No dia 9 de abril deste ano, a Anvisa publicou resolução que determinava o uso da mesma advertência em medicamentos. No Brasil, a Tartrazina é encontrada, no caso dos medicamentos, principalmente em antidepressivos e em alguns analgésicos. A Anvisa informa que estudos realizados nos Estados Unidos e Europa desde a década de 70 comprovam casos de reações alérgicas ao corante, como asma, bronquite, rinite, náusea, broncoespasmos, urticária, eczema e dor de cabeça. Apesar da baixa incidência de sensibilidade à Tartrazina na população (3,8% nos Estados Unidos), a Agência alerta que é importante informar a presença da substância, pois as reações alérgicas podem ser confundidas com efeitos colaterais ao princípio ativo dos medicamentos. Avaliação A segurança dos aditivos alimentares é primordial, segundo a Agência. Antes de ser autorizado o uso de um aditivo em alimentos, A anvisa destaca que a substância deve ser submetida a uma avaliação toxicológica, em que será analisado, entre outros aspectos, qualquer efeito acumulativo e de proteção, decorrente do seu uso. Os aditivos alimentares devem ser mantidos em observação e reavaliados, quando necessário, caso as condições de uso se modifiquem. Os interessados poderão apresentar críticas e sugestões à proposta no endereço: Agência Nacional de Vigilância Sanitária, SEPN 515, Bloco "B" Ed. Ômega, Asa Norte, Brasília-DF, CEP 70.770.502 ou Fax: (61) 448-1080 ou E-mail: alimentos@anvisa.gov.br. Terminado o prazo, a Anvisa publicará a consolidação do texto final na forma de resolução.