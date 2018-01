Alimentos começam a subir A inflação medida pelo Índice Geral de Preços (IGP-10), que acompanha o comportamento dos preços durante os 20 últimos dias de maio e os dez primeiros dias de junho, ficou em 0,76%, segundo dados da Fundação Getúlio Vargas (FGV). O resultado teve grande influência da variação dos preços no atacado, que têm maior peso no cálculo. O Índice de Preços por Atacado passou de 0,07% no período anterior para 0,94%. Segundo o chefe do Centro de Estudos de Preços da FGV, Paulo Sidney Cota, a estiagem, a chegada do frio e a variação do dólar pressionaram os produtos agrícolas, que subiram de 1,70%, contra - 0,77% da pesquisa anterior. Para Cota, a inflação de junho pode ficar mesmo em torno dos 0,8% apurados até agora ou apresentar alguma melhora, dependendo da variação do dólar no período. Ele prevê ainda, que o IGP-10 de julho poderá repetir o resultado deste mês, em função principalmente do aumento das tarifas públicas de energia e telefone, dos planos de seguro saúde e, possivelmente, dos combustíveis.