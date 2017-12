Alimentos devem pesar pouco na inflação As fortes geadas dos últimos dias fizeram com que os preços das hortaliças fossem reajustados em até 133% (veja link abaixo). O impacto desses aumentos sobre os índices de inflação de julho deve ser muito pequeno. Essa é a expectativa da analista da Tendências Consultoria, Rita Rodrigues. Ela explica que na previsão do Índice de Preço ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), referente a julho, de 0,70% já está embutida essa alta. O aumento nesta época do ano é considerado sazonal, ou seja, é específico dessa época do ano. Em todos os anos, no inverno, as lavouras são prejudicadas pelo frio. Os legumes e verduras são normalmente os mais afetados. Frutas em queda aliviam a alta de verduras e legumes Rita explica que a análise sobre a inflação não deve ser feita apenas sobre um preço isolado. Apesar da alta de 133% do brócolis e de 80% na alface, por exemplo, o preço do tomate recuou 17% e o pimentão ficou 26% mais barato. Além deles, algumas frutas baixaram de preço. O abacaxi recuou 10%, o preço da maçã tipo Fugi caiu 6% e o do mamão, 3%. O equilíbrio entre altas e baixas de preços faz com que, na média, os reajustes sejam menores. No balanço geral, a consultora da Tendências prevê um aumento de 3,5% dos legumes e de 5% das verduras. O impacto final sobre o Índice da Fipe deve ser de 0,10 ponto porcentual. Combustíveis e tarifas têm peso maior A analista afirma que a maior pressão para a inflação deste mês, como já era esperado, será dos combustíveis e das tarifa de telefone. Apesar da expectativa do governo de que o preço da gasolina nos postos subiria 11%, alguns aumentaram o combustível em 17%. Rita explica que é normal esse reajuste maior num primeiro momento. Ela prevê que, até o final do mês, os preços recuem e se estabilizem com uma alta de 15% para o consumidor. O que também já está embutido na previsão da Fipe.