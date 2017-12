Alimentos e mensalidade escolar puxam inflação Os reajustes nos alimentos e matrículas escolares elevaram o Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) para 0,80% na semana de 17 de janeiro, contra 0,66% na semana anterior, segundo divulgou nesta segunda-feira a Fundação Getúlio Vargas (FGV). A taxa ficou no teto das previsões dos analistas financeiros (0,65% a 0,80%). Segundo os técnicos da Fundação, nos últimos 30 dias os produtos alimentícios e as matrículas foram responsáveis por 75% da alta da inflação medida pelo IPC-S. A avaliação é que sem essas pressões, ?a maioria de natureza sazonal?, as variações da taxa seriam inferiores, já que cinco dos sete grupos pesquisados têm apresentado estabilidade de preços. De uma semana para outra, o grupo alimentação elevou a variação de 1,10% para 1,53%, impulsionada pelos reajustes de hortaliças e legumes (9,44%) e frutas (4,68%). O grupo educação, leitura e recreação ampliou a alta de 1,74% para 2,02%. Os demais cinco grupos pesquisados mantiveram-se praticamente estáveis no período. Entre os itens com maior alta na semana, destacaram-se o tomate (42,25%), curso superior (3,54%), cigarros (3,86%), mamão (18,56%), curso de segundo grau (3,13%) e curso de primeiro grau (2,91%).