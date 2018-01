Alimentos impulsionam alta na inflação medida pelo IPC-S A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) de até 15 de novembro subiu 0,34% ante aumento de 0,30% apurado no indicador anterior, de até 7 de novembro, segundo informou nesta quinta-feira a Fundação Getúlio Vargas (FGV). A taxa ficou dentro das estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pela Agência Estado, que esperavam um resultado entre 0,30% a 0,37% e acima da mediana das expectativas, que estavam em 0,31%. De acordo com a FGV, o resultado foi a maior taxa desde a primeira semana de setembro de 2006, quando o índice teve alta de 0,35%. Em comunicado, a FGV esclareceu que a aceleração na taxa do indicador foi influenciada pelas elevações de preços mais intensas, na passagem IPC-S de até 7 de novembro para o índice de até 15 de novembro, em Alimentação (de 0,81% para 1,06%) e Despesas Diversas (de 0,21% para 0,37%). As duas classes de despesa foram as únicas que registraram aceleração de preços, no mesmo período. Os outros grupos registraram desaceleração ou queda mais intensa de preços - alguns, porém, mantiveram a mesma taxa apurada no IPC-S anterior. Entre os grupos que registraram perda de força na elevações de preços, ou deflação mais forte, estão os de Habitação (de 0,04% para variação zero); Educação, Leitura e Recreação (de -0,04% para -0,15%); e Transportes (de -0,23% para -0,31%). As classes de despesa que permaneceram com igual taxa de elevação, no período, foram Vestuário, inflação de 1,37%; e Saúde e Cuidados Pessoais, variação de 0,28%. Por produtos, as altas de preço mais expressivas foram registradas nos preços de tomate, aumento de 36,98%; limão, elevação de 16,46%; e frango em pedaços, alta de 6,04%. Já as mais expressivas quedas de preço foram registradas em manga, queda de 33,74%; tarifa de eletricidade residencial, redução de 0,68%; e álcool combustível, baixa de 4,58%.