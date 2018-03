Alimentos in natura reduziram preços no varejo, aponta FGV

"No caso de São Paulo, se excluíssemos os alimentos in natura do cálculo do IPC-S, o índice teria subido 0,27% e não 0,06%", acrescentou Braz. O mesmo ocorreu na cidade do Rio de Janeiro. Na capital fluminense, houve intensificação da deflação nos preços de hortaliças e legumes (de -0,85% para -3,43%) e frutas (de -1,02% para -8,41%). "Praticamente todas as cidades apresentaram quedas de preços nos alimentos in natura", afirmou.

Mas o economista comentou que esse cenário não deve permanecer por muito tempo. De acordo com ele, as quedas de preços dos in natura já atingiram seu auge e não deve atingir taxas negativas tão expressivas nas próximas apurações do IPC-S. Ou seja: a inflação nas capitais deve acelerar nas próximas apurações do índice. "O mais provável é que, no caso de São Paulo, a inflação se posicione em torno de 0,30%, sem o impacto de quedas de preços dos in natura", afirmou o economista.