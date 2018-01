Alimentos lideram maquiagem de produtos Um levantamento feito pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC) identificou que as indústrias de alimentos são hoje o principal alvo das denúncias sobre maquiagem de produtos. Dos 20 processos já concluídos até agora, nove referem-se a indústria alimentícia. Os outros 11 processos são de produtos da área de higiene, limpeza e perfumaria. ?O setor de alimentos é o mais recorrente porque as pessoas estão mais atentas aos produtos?, disse a diretora do DPDC, Amanda de Oliveira. Essas empresas reduziram a quantidade de seus produtos sem comunicar o fato ao consumidor. Em alguns casos, as empresas mantiveram o preço dos produtos, embora tivessem reduzido a quantidade da embalagem. Como resultado da investigação, o DPDC aplicou multa às empresas e obrigou-as a fazer uma propaganda informativa para esclarecer ao consumidor a mudança na quantidade do produto nas embalagens. A diretora informou ainda que outros 29 processos de denúncias sobre maquiagem dos produtos estão concluídos e devem ser publicados nos próximos dias no Diário Oficial da União. Ela, no entanto, mantém a lista sob sigilo para evitar que as empresas busquem na Justiça liminares suspendendo o ato antes que a decisão seja publicada. Avalanche de denúncias Desde o segundo semestre de 2001, têm chegado ao DPDC várias denúncias de maquiagem de consumidores e órgãos como os Procons. "Está acontecendo um efeito em cascata. Cada multa que aplicamos, e que a imprensa divulga, estimula as pessoas a denunciarem porque elas estão vendo que há punição", avalia a diretora. O DPDC tem 41 casos em fase de investigação preliminar. Amanda acredita que o efeito pedagógico da divulgação dos atos também tem chegado às empresas. Além das multas e gastos com advogados para se defenderem nos processos, a diretora do órgão acredita que o que inibe mesmo é a divulgação negativa do nome da empresa. ?Os consumidores podem alterar o seu hábito de consumo se associar o produto com a denúncia que viu na imprensa?, disse. As defesas apresentadas pelas empresas são variadas, mas a mais recorrente é a necessidade de adaptação ao mercado. ?Nós não somos contra a diminuição da quantidade mas nos preocupa o fato de o consumidor só descobrir quando chega em casa porque normalmente ele só olha o preço na prateleira?, explica Amanda. Segundo ela, a legislação estabelece que, em caso de mudança quantitativa, as empresas devem colocar mensagens específicas na embalagem do produto em letras de tamanho e cor destacados informando a quantidade antes e depois da alteração.