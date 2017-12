Alimentos lideram queda de preços da cesta básica O preço da cesta básica na cidade de São Paulo registrou queda de 2,86%, de acordo com pesquisa do Procon-SP. O preço médio, que no dia 30 de maio era R$ 213,57, passou para R$ 207,47 ontem. Por grupo foram constatadas as seguintes variações: Alimentação, -3,59%; Limpeza, 1,32%; e Higiene Pessoal, - 1,07%. Com este resultado, a cesta básica fechou o primeiro semestre do ano com recuo de 0,45%, mas nos últimos 12 meses o aumento acumualado é de 32,59%. Em junho, os produtos que mais subiram foram: farinha de mandioca torrada (pac.500g): 6,19%; absorvente aderente (pac.10 unid.): 6,11%; biscoito maizena (pac.200g): 4%; sabão em pó (pac.1kg): 2,62%; carne de 2ªs/osso (kg): 1,49%. As maiores quedas foram: batata (kg): 24,58%; cebola (kg): 21,13%; feijão carioquinha (pac.1kg): 14,57%; lingüiça fresca: 8,92%; açúcar refinado (pac.5kg): 5,44%.