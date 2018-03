Alimentos sobem menos e desaceleram inflação pelo IPC-S

O indicador teve alta de 0,30 por cento na segunda prévia de dezembro, ante alta de 0,47 por cento na primeira, informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV), nesta quarta-feira.

"A principal contribuição para o recuo da taxa do índice partiu do grupo Alimentação, cuja variação passou de (alta de) 0,94 para 0,40 por cento", disse a FGV em nota.

A desaceleração do grupo veio do item Hortaliças e legumes, com alta de 1,16 por cento nesta leitura ante 5,90 por cento na anterior, devido a menores aumentos de batata-inglesa e cebola e à queda de tomate.

Os custos de Habitação também arrefeceram, ligeiramente, subindo 0,23 por cento na segunda prévia contra 0,27 por cento na primeira.

Já os custos de Vestuário aumentaram em ritmo maior, em 0,88 por cento, contra 0,75 por cento.

As principais quedas individuais de preços na segunda leitura do mês vieram de tomate, leite longa vida, limão, pimentão e acém. As maiores altas foram de mamão papaia, cenoura, beterraba, batata-inglesa e açúcar refinado.

O IPC-S da segunda prévia de dezembro mediu os preços de 16 de novembro a 15 de dezembro.

(Por Vanessa Stelzer)