Alimentos sofreram grandes reajustes Só os alimentos in natura ficaram três pontos porcentuais acima do registrado na semana anterior. Para o consumidor, as hortaliças subiram quase 30%. Heron diz que, no caso dos hortifrutigranjeiros, a variação é típica da estação e os preços logo devem voltar aos níveis normais. Essa tendência não está prevista para os semi-elaborados e industrializados. O leite e o frango que vêm registrando aumentos significativos devem manter o preço nos níveis atuais para os próximos meses. O leite longa vida liderou o ranking dos aumentos, subindo 21,83% nas quatro últimas semanas ( até a terceira semana de julho) e 46% desde o início do ano. A entressafra e a menor concorrência, devido à queda das importações argentinas depois da alta do dólar, puxaram os preços. O frango subiu 6,07% na terceira prévia do mês, segundo a Fipe, impulsionado pela entressafra do milho e pela redução na oferta. Para o presidente da Associação Paulista de Avicultura, Célio Terra, os produtores cortaram o alojamento de pintos de um dia para elevar preços. O quadro é semelhante no café. Levantamento da Associação Brasileira de Supermercados (Abras) mostra que as indústrias reajustaram o produto 14% este mês. O presidente do Sindicato da Indústria do Café, Nathan Herszkowicz, atribui o aumento à subida de 40% do grão em julho, impulsionado pelas geadas e pela política do governo de retenção do produto para sustentar cotações, além dos aumentos do frete e das embalagens de celulose. Supermercados terão novos aumentos Levantamento da Abras mostra que os supermercados estão recebendo novas listas de preços este mês. O aumento do açúcar está em 7,3%, a carne suína em 9,9%, o frango em 19,2%, a farinha de trigo em 9,7%, as hortaliças em 7,2% e o leite em 11,5%.