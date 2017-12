Alíquota de IPVA deve ser igual para nacionais e importados Os Estados e o Distrito Federal não podem estabelecer alíquotas do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) com percentuais diferentes para carros nacionais e importados. A conclusão unânime é da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Os ministros acolheram o recurso do médico Juvenal Fernandes contra o Distrito Federal. Com a decisão, ele vai poder recolher o IPVA do seu veículo importado com a mesma alíquota estabelecida para os automóveis nacionais. Fernandes entrou com um mandado de segurança questionando a resolução da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal que estabelecia o recolhimento de IPVA com percentuais diferenciados para veículos nacionais e importados. Os nacionais deveriam recolher 3% do valor do veículo, enquanto aos importados foi estabelecida uma alíquota de 4%. No processo, o médico, proprietário de uma caminhonete Toyota ano 2000, afirmou que a diferenciação de alíquotas seria "verdadeira afronta ao artigo 152 da Constituição Federal, que proíbe a diferença tributária". O médico acabou tendo seu pedido acolhido pela Primeira Turma do STJ sob a relatoria do ministro Francisco Falcão.