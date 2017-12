Alíquota do IPI para bens de capital chegará a zero em 2006 O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Bernard Appy, informou hoje que o governo vai fazer a desoneração completa dos bens de capital (máquinas e equipamentos) até o final de 2006. Segundo Appy, até lá, a alíquota do IPI sobre bens e capital terá chegado a zero. Nessa primeira etapa, o governo vai reduzir em 30% a alíquota do IPI incidente sobre bens de capital de 5% para 3,5%. A nova alíquota, informou Appy, entra em vigor amanhã. O secretário informou que o governo não pretende divulgar um cronograma das etapas todas de desoneração. Ele justificou essa decisão argumentando que o governo pode até mesmo antecipar a desoneração completa se as condições econômicas forem favoráveis. Appy disse também que o governo, ao não divulgar o cronograma, quer evitar expectativa nas empresas e que, com o decreto de hoje, o governo cumpre um compromisso assumido de fazer mudanças no sistema tributário que garantam maior eficiência da economia. Acrescentou que a medida faz parte da política econômica do governo Lula e estimula a competitividade. "Para cada real investido, as empresas poderão comprar um volume maior", afirmou. Segundo Appy, as empresas brasileiras terão maiores condições de competir com as empresas estrangeiras, já que na maioria dos países desenvolvidos não existe tributação sobre bens de capital. Reunião do CMN Appy confirmou que o Conselho Monetário Nacional teve uma reunião extraordinária ontem. Segundo ele, o CMN aprovou dois votos agrícolas, que deverão ser divulgados ainda hoje no Sisbacen. Um deles trata da renegociação da dívida dos agricultores. Além dos votos agrícolas, Appy confirmou que o CMN discutiu outro voto, cujo teor ainda não foi divulgado. A uma pergunta da Agência Estado se este voto era importante, Appy respondeu que era "relevante". Porém, ele não quis antecipar a decisão.