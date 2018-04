Alíquota do PIS será de 1,65% A medida provisória 66, publicada hoje no Diário Oficial da União, estabeleceu as novas regras que acabam com a cumulatividade na cobrança do PIS/Pasep. A mais importante inovação da MP em relação ao projeto que tramitava até esta semana no Congresso Nacional é que o governo incluiu no texto um crédito presumido para as empresas agroindustriais que comprarem seus insumos de pessoas físicas. A medida deve atender à reivindicação dos empresários que temiam um aumento de carga tributária, já que a alíquota passa de 0,65% para 1,65% a partir de 1º de dezembro. As empresas que comprarem de pessoas físicas terão crédito sobre 70% do valor da alíquota incidente sobre as suas aquisições. Em contrapartida, as empresas da agroindústria passarão a reter o Imposto de Renda na fonte devido pelo pessoa física que vendeu os produtos. "O objetivo dessa restituição é evitar o superfaturamento das operações, já que o comprador terá a sua parcela de Imposto de Renda retido na fonte", explicou o secretário da Receita Federal, Everardo Maciel. Setor de serviços As outras regras da nova medida provisória já estavam inscritas no projeto que tramitava na Câmara e que estava sendo negociada pelo deputado Armando Monteiro (PMDB-PE). O setor de serviços, cujas empresas esperavam alguma forma de alívio no aumento da tributação não receberam tratamento especial. "Embora considere a telefonia super tributada, o aumento não será significativo pois aumentará apenas um ponto percentual numa carga que chega hoje a 41%", avaliou. Os mais tributados serão os chamados serviços pessoais, como consultoria ou serviços de advogados "porque têm uma margem de lucro muito grande", disse o secretário. Os setores de manufatura e dos grandes atacadistas por sua vez deverão ter a carga tributária reduzida. Ficam de fora da nova regra para a cobrança do PIS/Pasep os combustíveis, automóveis, produtos farmacêuticos e cosméticos por serem tributados apenas uma vez na cadeia - os chamados monofásicos. Os excluídos Pela regra estabelecida na MP, serão excluídas ainda as empresas que pagam seus impostos pelo Simples, as que pagam o Imposto de Renda pelo lucro presumido, as instituições financeiras e as cooperativas. A tributação será calculada sobre o faturamento total, sendo feitas posteriormente as deduções sobre despesas como a compra de insumos, bens de capital, despesas financeiras. "O crédito passará a ser considerado por quem adquire e não por quem vende e cada um terá o seu próprio regime", disse o secretário. Isonomia Outra novidade na nova regra é que ela estabelece isonomia entre o produto importado e o nacional para efeito de tributação da PIS/Cofins, além de desonerar completamente as exportações. Nesse último caso, a cobrança do PIS que era feita por estimativa passará a ser feita contabilmente, e portanto com mais precisão. O PIS arrecada hoje R$ 10 bilhões por ano e, segundo Everardo, o propósito do governo é que essas mudanças não impliquem em queda de receita. Cofins A experiência com o PIS servirá para que o governo envie até o final do ano que vem uma proposta para extinguir a cumulatividade na cobrança da Cofins, conforme determina a MP. "É preciso ter mais cuidado pois envolve grandes valores", disse o secretário referindo-se à arrecadação de R$ 40 bilhões com a Cofins.