Alitalia pode anunciar falência em 20 dias O executivo-chefe da Alitalia SpA, Giancarlo Cimoli, informou aos líderes do sindicato que a companhia aérea poderá declarar falência em 20 dias sem um rápido acordo sobre salários e plano de reestruturação que permita a liberação de um empréstimo-ponte de 400 milhões de euros (US$ 485,8 milhões). A notícia foi publicada pelo Corriere della Sera e Il Sole 24 Ore. Os administradores da Alitalia revelaram que a receita da companhia aérea ficou 17 milhões de euros abaixo do estimado neste verão, em grande parte por causa da taxa de ausência de funcionários, que ficou em 11,5%. As informações são da agência Dow Jones.