Allgeier: visita ao Brasil foi polêmica porque não havia futebol Em uma reunião em clima bem diferente do que a que ocorreu no Brasil, o sub-secretário de Comércio dos Estados Unidos, Peter Allgeier, afirmou que sua passagem pelo Brasil foi polêmica, porque "não havia jogo de futebol naquela semana e a imprensa não tinha outra coisa para cobrir". Na Argentina, o clima da reunião com o secretário da relações econômicas internacionais, Martín Redrado, foi tranquilo e cheio de elogios mútuos. Os dois negociadores assinaram um acordo pelo qual o mercado norte-americano se abrirá para as exportações de carne de cordeiro da Patagônia, prato favorito do presidente argentino Nestor Kirchner. O acordo também permitirá vendas de artesanato argentino para os Estados Unidos.