Alô Fácil BCP é recarregável no Banco Real A partir de hoje, os clientes do celular BCP pré-pago Alô Fácil poderão recarregar seus aparelhos em postos de auto-atendimento do Banco Real em todo o País. A operação também poderá ser feita pelo telefone, através do serviço Disque Real. Aos clientes da BCP que também são correntistas do Banco Real, os 5.020 postos de auto-atendimento da instituição instalados no Brasil poderão ser usados como pontos de recarga. Além da recarga através do Banco Real, os clientes do BCP Alô Fácil podem comprar cartões nas lojas da BCP, farmácias, bancas de jornais, máquinas de cartão ou recarregar créditos em casas lotéricas, nos bancos Unibanco, Bradesco e Itaú e nos terminais da Rede BIS com o cartão Banco 24Horas. O cliente da BCP passa a ter à sua disposição 66.829 pontos de venda de cartões e pontos de recarga no Brasil. O cliente tem acesso à recarga 24 horas, tanto nos postos de auto-atendimento como pelo telefone. Ao recarregar seu celular no Banco Real, o cliente terá acesso às promoções oferecidas pela BCP de acordo com o valor do crédito adquirido, como bônus em ligações de até 50% do valor da recarga, serviços inteligentes, "Olho Mágico", "DigiMail" e "Chamada em Espera" e um CD grátis. Os créditos disponíveis são de R$ 30,00, R$ 40,00, R$ 50,00 e R$ 100,00 e valem por 90 dias.