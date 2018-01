Alpargatas lança meia para ser usada com Havaianas A Alpargatas lançou na Francal, feira de calçados que ocorre esta semana em São Paulo, as meias para serem usadas com as Havaianas. O produto tem uma divisão na área dos dedos para facilitar o encaixe do pé com a meia na sandália. De acordo com o diretor-presidente da São Paulo Alpargatas, Marcio Utsch, há quase um ano a empresa trabalha no projeto que foi testado por alguns meses no Sul do País. As meias, que nos pontos-de-venda estarão associadas às Havaianas, serão vendidas no varejo e também devem ser exportadas, disse Utsch. Ele não informou quanto será o volume produzido nesta primeira fase, argumentando que a empresa fabrica sob encomenda e está lançando o produto agora. A exemplo das outras marcas de meias que a Alpargatas já comercializa, a produção é terceirizada com diversos fornecedores. O preço ao consumidor ficará em torno de R$ 10.