Alphabet, do Google, já é nome registrado da BMW

O Google anunciou na segunda-feira uma reestruturação em suas operações para a criação da holding Alphabet, que vai abrigar os diversos negócios que se formaram em torno da empresa de buscas nos últimos anos. Porém, a empresa parece não ter contado com um imprevisto: o domínio Alphabet.com é de uma filial da fabricante automobilística BMW. Agora a montadora investiga se o Google está infringindo os direitos da marca registrada.

A Alphabet da BMW é especializada em soluções móveis para empresas, como serviços de aluguel de veículos. O negócio opera em 18 países e fornece 530 mil veículos para clientes corporativos.

Um porta-voz da BMW afirmou nesta terça-feira, 11, que em casos como estes se estuda de forma rotineira os efeitos de direitos sobre a marca e que não há atualmente nenhum plano para tomar medidas legais contra o Google.

A gigante das buscas não se manifestou sobre o assunto.

Uma disputa legal entre as marcas é considerada improvável por especialistas, já que o Google deixou claro em seu anúncio que ao criar uma holding chamada Alphabet não estava pretendendo criar produtos e marcas sob este nome.

Competição. O Google, que é rival da BMW em algumas áreas, disse que mudou sua estrutura empresarial para melhorar a gestão e colocar seus produtos e divisões de pesquisa e desenvolvimento sob o guarda-chuva de um novo nome corporativo.

Os fabricantes automobilísticos alemães Audi, BMW e Daimler compraram da finlandesa Nokia o serviço de GPS Here por ¤ 2,8 milhões para fortalecer o desenvolvimento de um sistema de direção totalmente automático.

Atualmente competem no setor o Here, o holandês TomTom, e os serviços de mapas do Google, que também desenvolve um veículo autônomo.

A Alphabet será uma "coleção de companhias" das quais o Google é a maior. Enquanto o Google Inc. vai manter o núcleo dos negócios de buscas e publicidade online, a Alphabet incluirá seus novos empreendimentos, como o carro autônomo e os termostatos conectados com a internet da marca Nest.

Os fundadores do Google, Larry Page e Sergey Brin, ficarão no comando na Alphabet enquanto o vice-presidente sênior Sundar Píchai assumirá a presidência do Google. (Com informações da Reuters e da EFE).