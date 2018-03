Alstom tem prejuízo de US$ 1,54 bi e vende ativos O conglomerado anglo-francês de engenharia de transportes e energia Alstom informou que deve registrar prejuízo líquido de 1,4 bilhão de euros (US$ 1,54 bilhão) no ano e comunicou que colocará sua lucrativa divisão de transmissão e distribuição de energia à venda. A Alstom participou do consórcio Sistrem, responsável pela construção da primeira fase da linha 5 do Metrô paulistano, que liga a região do Capão Redondo ao Largo Treze de Maio. As notícias vindas da companhia assustaram os investidores, que começaram a especular sobre a possibilidade de a empresa ter de pedir concordata no futuro, mesmo com a política de venda de ativos. Na Bolsa de Paris, as ações da Alstom caíam 35,2%, após terem cedido cerca de 50% no início do dia. A venda da unidade, aliada a outros desinvestimentos realizados no ano passado, deverá gerar cerca de 3 bilhões de euros. "Nós devemos enfrentar a realidade. Precisamos nos adaptar às condições do mercado, diante do enfraquecimento da demanda no ano passado, para fazermos frente aos custos adicionais de problemas operacionais antigos", informou o presidente e CEO da companhia, Patrick Kron, em encontro com investidores e analistas em Paris. A empresa informou que fez um provisionamento de caixa de 1,2 bilhão de euros para cobrir custos com atrasos relacionados às turbinas GT24. O total da provisão causou uma forte surpresa entre os analistas. Para o banco de investimentos Merrill Lynch, esse provisionamento terá impacto nos custos nos próximos 3 a 4 anos.