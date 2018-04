Alta da gasolina desperta carro a álcool Esquecido pelo governo e encarado como um negócio arriscado pelos consumidores, o carro a álcool acabou voltando a despertar interesse, já que o preço da gasolina não pára de subir. Mas, antes de pensar em comprar um, é preciso saber que, apesar do aumento na produção, ainda é difícil encontrar um zero-quilômetro a álcool nas concessionárias. Mais: o recurso a oficinas que oferecem uma conversão rápida de gasolina para álcool não é recomendado pelas montadoras. Essa conversão rápida é bem mais barata do que a adaptação exigida pelos fabricantes de carros. "Basta reprogramar o chip de injeção eletrônica e instalar um sistema de partida a frio", afirma José Carlos Finardi, dono do Centro Automotivo Finardi. É no chip que estão armazenados dados como curvas de potência e torque e tempo de injeção de combustível. Segundo Finardi, com algumas modificações o novo chip permite que o motor aceite outro combustível - no caso, o álcool. "Para programar o chip é preciso adiantar o avanço de ignição para compensar a diferença da taxa de compressão do motor a gasolina, que é mais baixa que a dos propulsores a álcool", explica. Finardi oferece um laudo que prova, segundo ele, que o motor convertido se enquadra nas normas antipoluição. O centro automotivo atende proprietários de carros Chevrolet, VW, Fiat e Ford e cobra entre R$ 300,00 e R$ 600,00 pelo serviço, que leva cerca de uma hora. Outra oficina que oferece a conversão é a Quadrelli Preparações. "A procura cresceu muito depois dos aumentos de preço da gasolina", afirma Maurício Quadrelli Júnior. Ele diz que o consumo aumenta entre 20% e 25%, mas o preço menor do álcool e o ganho de 10% a 15% em torque e potência compensam. A Quadrelli cobra entre R$ 350,00 e R$ 400,00 para veículos VW a partir de 1997 (motor Mi), Fiat (exceto propulsor Fire), linha Chevrolet e até importados. O serviço leva entre 30 e 180 minutos. Desempenho O resultado foi positivo para o empresário Edmilson Greve, que converteu seu Fiat Fiorino 1.5 de gasolina para álcool na Finardi. "O carro ficou mais ágil e o custo com combustível caiu quase pela metade", afirma. O empresário, que já rodou quase 30 mil km com o carro convertido, pagava R$ 100,00 para encher o tanque com gasolina. Agora gasta R$ 40,00 com álcool. Greve reconhece que o consumo aumentou cerca de 10%, mas afirma que a diferença atual do preço em favor do álcool compensa. Sua Fiorino ainda roda com gasolina - a oficina instalou dois chips para comandar os dois combustíveis - e gás. Para andar com gasolina, basta rodar até quase esvaziar o álcool no tanque, acionar uma chave e abastecer o carro com gasolina. Se preferir, Greve pode usar gás natural (GNV). "Atualmente, tenho optado pelo álcool", diz. Outra Fiorino, convertida do comerciante Arlindo Moraes, também deu bom resultado, segundo ele. Em curto percurso, foi possível perceber que o carro ficou mais ágil nas retomadas de velocidade. "O motor não falha nem de manhã", comenta Moraes.