Alta da gasolina elevará inflação em 0,1 ponto porcentual A elevação do preço da gasolina em 1,5%, anunciada esta tarde pela Petrobras Distribuidora terá pouco impacto no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), segundo analistas do mercado financeiro ouvidos pela Agência Estado. A empresa estatal atribuiu a necessidade da alta ao aumento do preço do álcool anidro, que representa 25% de cada litro da gasolina vendida nos postos. Segundo cálculos realizados pelos analistas do ABN Amro Bank, o impacto sobre o IPCA será de 0,1 ponto porcentual, já que o peso dos combustíveis no índice é de 4% e a do álcool, 1,5%. De qualquer forma, a pequena pressão apenas será verificada em junho, de acordo com os profissionais. Os economistas do Banco Santander chegaram ao mesmo repasse para a inflação. "Não é uma situação preocupante", analisou a economista Caroline Silveira. De acordo com ela, em meio a uma safra de cana-de-açúcar considerada grande, os produtores reclamam que encontram dificuldade na colheita em função das recentes chuvas. "Com o atraso na colheita, o preço tende a subir e a tendência é de que permaneça volátil nas próximas semanas", avaliou.