Alta da gasolina traz dúvida e pessimismo, diz Szajman Abram Szajman, presidente da Federação do Comércio do Estado de São Paulo, diz que o aumento de 10,08% no preço da gasolina nas refinarias a partir deste sábado cria "dúvida e pessimismo" sobre a possibilidade de redução das taxas de juros na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) em 16 e 17 de abril. Segundo ele, a manutenção das taxas de juros em patamar elevado como o atual deve produzir crescimento econômico de apenas 1,5% a 2% neste ano. A elevação no preço da gasolina deve acarretar impacto de 0,3 ponto percentual na inflação de abril. Ele considera "complicada" a adoção de reajustes pela Petrobras a cada 15 dias. O empresário observa que vai haver aumento no preço da gasolina nas refinarias neste sábado, embora nesta sexta as cotações do petróleo tenham despencado no mercado internacional.