Alta da inadimplência é devido ao desemprego A alta inadimplência (atraso de pagamentos) em fevereiro é natural no primeiro trimestre e não pode ser projetada para o resto do ano, mesmo com a elevação dos juros em março. A afirmação é de Elcio Anibal de Lucca, presidente da Serasa (Centralização de Serviços dos Bancos S/A), para a explicar a subida do índice de inadimplências do início do ano. Acompanhando a queda nas taxas de juros desde março de 1999, a inadimplênccia vinha caindo, mas subiu 54% em fevereiro, em relação ao mesmo período do ano passado. Os protestos de pessoa física cresceram 14,7% em todo o País considerando a comparação com fevereiro de 2000. Apenas no ano passado, o crédito no sistema bancário cresceu 113% para pessoas físicas e 30% para pessoas jurídicas. Lucca afirma que o potencial de crescimento do crédito (30% do Produto Interno Bruto no Brasil) é expressivo em comparação ao dos países desenvolvidos (média de 100% do PIB). No entanto, segundo a Serasa, o desemprego é fator mais importante para explicar o aumento na inadimplência do que uma elevação nas taxas de juros do crédito, afirma Carlos Almeida, assessor econômico da empresa.