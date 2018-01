Alta da inflação reduz relação dívida/PIB O aumento da inflação foi o fator que mais contribuiu para a queda do estoque da dívida líquida do setor público quando comparado com o total da produção nacional, o Produto Interno Bruto (PIB). Em novembro, a dívida recuou para 57,5% do PIB, depois de chegar a 63,6% do PIB, em setembro, e a 59,4%, em outubro. A queda de 1,9 ponto porcentual em relação ao mês anterior ocorreu basicamente porque a inflação mais alta gera um efeito positivo sobre o valor nominal do PIB. Para comparar com o estoque do endividamento público, o Banco Central corrige o PIB com base na inflação do período. Com isso, índice de preço mais elevado significa um PIB também maior, o que ajuda a puxar para baixo a relação com a dívida. Em novembro, o índice usado pelo BC, o IGP, chegou a 5,84%. Isso provocou uma queda de 2,08 pontos porcentuais na relação da dívida com o PIB no mês. Já o câmbio, que também tem um forte impacto sobre a dívida pública e vinha provocando altas sucessivas nos últimos meses, apresentou uma valorização de 0,23% no mês passado. O ganho só não foi maior por causa dos gastos com juros, que obrigam o governo a se financiar junto ao mercado, elevando o endividamento. Em novembro, especificamente, esse necessidade de financiamento do setor público aumentou em 0,43 ponto porcentual a relação da dívida com o PIB. O chefe do Departamento Econômico do Banco Central (Depec), Altamir Lopes, acredita que, diante disso e da aparente tranqüilidade no mercado cambial nas últimas semanas, será possível encerrar o ano com uma dívida equivalente a 56,5% do PIB. Em valores absolutos, a dívida líquida encerrou o mês passado em R$ 869,5 bilhões. No ano, o endividamento público acumula alta de R$ 208,6 bilhões, o equivalente a 13,8% do PIB. Esse valor é mais de três vezes superior ao ganho obtido com o ajuste fiscal até agora: R$ 57 bilhões, 4,82% do PIB. A instabilidade no mercado cambial no período que antecedeu as eleições foi a grande responsável por esse estrago, que foi parcialmente compensado pelo aumento da inflação. Somente o efeito câmbio respondeu pela elevação da dívida em 10,45% do PIB. A inflação contribuiu para uma queda de 9,52% do PIB.