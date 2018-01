Alta da Selic divide opiniões em Wall Street O aumento da taxa de juros para 25,5% ao ano, anunciado hoje ao final da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), agradou alguns analistas em Wall Street, mas a decisão também recebeu críticas. Para o administrador de fundos para mercados emergentes da Discovery Capital Management, Rogerio Chequer, a elevação da taxa Selic em 50 pontos-base foi uma medida correta. "A decisão contribuirá muito para estabelecer credibilidade para a nova diretoria do Banco Central. Foi um movimento correto diante das expectativas ainda elevadas para a inflação neste ano, que estão acima da meta ajustada de 8,5% anunciada ontem", disse Chequer à Agência Estado. "Com o aumento dos juros, o Banco Central mostrou que utilizará a política monetária de forma adequada para conter a inflação e atingir as metas inflacionárias", disse ele. Segundo Chequer, a meta ajustada de 8,5% é um desafio e poderá ser difícil atingí-la. "Essa meta pode necessitar de novos aumentos dos juros, mas isso dependerá da taxa de câmbio não permanecer numa faixa entre R$ 3,20 e R$ 3,50 por dólar", explicou. Para o gestor de fundos de mercados emergentes da Oppenheimer Funds, Ruggero de Rossi, a decisão do Copom foi acertada. "Particularmente no contexto de um ajuste nas metas de inflação, de 8,5% para este ano", disse Rossi. Ele estima a inflação para 2003 por volta de 9%, portanto, ainda acima da meta ajustada. "Então a alta dos juros era necessária", acrescentou. No entanto, Rossi não acredita que o Banco Central precise aumentar de novo a taxa de juros. "Os juros no Brasil já estão num patamar bastante elevado. Portanto, o sinal enviado hoje pelo BC foi mais importante do que a necessidade de ir além com outro aperto monetário", disse. A economista para América Latina do banco Bear Stearns, Emy Shayo, não concordou a decisão do Copom de elevar a taxa Selic para 25,5% ao ano. "A decisão foi motivada para atender mais às expectativas do mercado, que temia que o Banco Central apenas cortaria as taxas de juros. O aumento da Selic hoje foi mais baseado em fatores de sentimento e confiança do mercado, o que não acho correto", disse ela. Para Emy, os sete pontos porcentuais de aumento da taxa Selic desde outubro do ano passado já eram suficientes para colocar a inflação de volta a um caminho de queda. "Não precisava desse aumento extra de 50 pontos-base. Foi uma sinalização desnecessária, pois pode prejudicar ainda mais a atividade econômica", afirmou a economista do Bear Stearns.