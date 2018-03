Alta da Selic é "balde de água fria", destaca CUT Em nota oficial, a Central Única dos Trabalhadores (CUT) criticou a decisão do Copom em aumentar em 0,50 ponto a taxa básica de juros. Segundo a nota, assinada pelo presidente da central, Luiz Marinho, a decisão do BC "joga um balde de água fria em todos aqueles que há muito desejam que o Brasil tenha um desenvolvimento econômico vigoroso, de longo prazo, com distribuição de renda e inclusão social". Segundo a nota, "a CUT volta a insistir que o desenvolvimento econômico e a redução do desemprego efetivamente ocorrerão se o Copom apostar que há outros mecanismos para o controle inflacionário, como o choque de produção, através da elevação dos investimentos nos setores produtivos e da recuperação do nível de emprego e da massa salarial".