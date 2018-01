Alta da Selic é medida dura, mas necessária, diz CNI O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), deputado Armando Monteiro Neto (PMDB-PE), disse hoje que a decisão do Copom de aumentar em três pontos porcentuais a taxa Selic foi uma medida dura e terá impacto recessivo na atividade produtiva. Ele, no entanto, disse entender a decisão, considerando a pressão inflacionária existente no momento. "Acho que é um recurso duro, lamento, mas entendo que é um remédio de choque para ver se podemos debelar este surto inflacionário", afirmou. Segundo ele, o primeiro trimestre de 2003 no setor produtivo será marcado por uma desaceleração do ritmo de atividade. Ele acredita que o aumento da taxa de juros deve ter algum reflexo no câmbio e manifestou expectativa de que o dólar caia um pouco mais para posteriormentre se estabilizar, em termos nominais, mas considera difícil prever números. Ele disse apostar num crescimento da economia em torno de 2% em 2002. "Aposto num quadro melhor de recuperação no segundo semestre", disse. "Mas claro que está sujeito a uma trajetória que não é fácil." Para o coordenador do Departamento Econômico da CNI, Flávio Castelo Branco, o novo patamar da taxa Selic deve ser mantido por um período muito breve. Segundo ele, o anúncio de políticas fiscais sólidas pelo futuro governo e a realização de reformas estruturais devem abrir espaço para um recuo das taxas de juros. Ele afirmou que, quando o futuro governo passar a traduzir seu discurso em ações, deverá haver um processo de reversão das expectativas. Castelo Branco disse também que, de ontem para hoje, o futuro governo emitiu sinais claros de que continuará utilizando os instrumentos convencionais e de que não haverá surpresas. Segundo ele, essas expectativas foram manifestadas na entrevista concedida pelo futuro ministro da Fazenda, Antônio Palocci, na sabatina do futuro presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, ontem, na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. Castelo Branco acredita inclusive que a decisão de hoje do Copom já pode ter sido tomada em consenso com o próximo presidente do BC. Apesar de admitir que a decisão terá impacto no setor produtivo, ele avaliou que esse impacto poderá ser reduzido se houver recuo da taxa de câmbio e distribuição das perdas ao longo das cadeias produtivas. Segundo o representante da CNI, uma taxa de câmbio entre R$ 3,00 e R$ 3,20 por dólar seria ideal para diminuir os efeitos do aumento dos juros e ainda continuaria sendo suficientemente atrativa para as exportações do País.