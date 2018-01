Alta da Selic impõe perdas a fundos IGP-M O investidor precisa ficar alerta com os fundos de inflação - ou fundos IGP-M. Alguns deles tiveram perda de quase 4% apenas ontem, com a elevação da taxa básica de juros de 22% para 25% ao ano. Mas esses fundos já vinham dando sinais de perda de fôlego com a desaceleração do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), na esteira da tendência de baixa do dólar desde meados de outubro. A segunda prévia da inflação em dezembro medida pelo IGP-M e divulgada nesta semana ficou em 3,26%, inferior à de 3,86% do mesmo período de novembro. A conjugação desses fatores reduziu o interesse do mercado pelas Notas do Tesouro Nacional da série C (NTN-Cs), títulos públicos que rendem a variação do IGP-M mais uma taxa de juros. A queda na procura pelas NTN-Cs nos últimos dias levou à desvalorização desses títulos, repassada às cotas dos fundos formados por esses papéis. Os sinais de que a inflação calculada pelo IGP-M está perdendo força, principalmente por causa do recuo do dólar, têm levado os investidores a exigir juros cada vez mais elevados para a compra desses papéis. É uma forma de compensar o corte no rendimento do título pelo encolhimento da inflação embutida no IGP-M. A exigência ficou fortalecida com a alta do juro básico. As perdas, antes limitadas a alguns fundos IGP-M, se estenderam a todos dessa categoria após o choque nos juros promovido pelo BC. Algumas carteiras perderam perto de 4%, segundo a Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid). Pelas taxas de hoje, alguns fundos deverão ter recuo na cota pelo terceiro dia seguido. De acordo com a Associação Nacional das Instituições do Mercado Aberto (Andima), a taxa de juros embutida nas NTN-Cs recuou de cerca de 10% para quase 8% ao ano, nos últimos meses. No dia 10, a NTN-C com vencimento em dezembro de 2005, a mais negociada, chegou a carregar um juro de 8,12% ao ano. Mas, com a expectativa de queda da inflação e o aumento da Selic, os investidores passaram a rejeitar o papel e o juro subiu a 10,92% hoje. Segundo Mário Carvalho Filho, diretor de Investimentos do Banco WestLB do Brasil, não está consolidada a tendência de queda na inflação medida pelo IGP-M. O ganho desses fundos, porém, deve correr abaixo do próprio IGP-M em dezembro, pelo aumento da taxa de juro das NTN-Cs. "Mas esse ganho certamente ainda superará o rendimento dos fundos DI." O diretor-executivo do CitiGroup Asset Management, Roberto Apelfeld, afirma que sempre existiu o risco de o investimento apresentar rentabilidade diferente da variação do IGP-M. "O fundo tem risco elevado e é indicado apenas como diversificação de carteira." Vale lembrar ainda que, assim como ocorreu com os fundos DI, a perda em relação ao IGP-M tende a ser devolvida à cota dos fundos no médio ou longo prazos, explica Carvalho Filho, do WestLB do Brasil.