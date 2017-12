Alta da Selic inviabiliza solução para desemprego, diz CUT A Central Única dos Trabalhadores (CUT) avaliou como inadmissível a política de juros adotada pelo Comitê de Política Monetária (Copom), reafirmada hoje com elevação da Selic, a taxa básica de juros da economia de 16,25% para 16,75%. Esta receita conservadora, segundo a instituição, continuará a inibir o crescimento econômico, tornando cada vez mais distantes as possibilidades de solução para o problema do desemprego. "É inaceitável que a autoridade monetária trabalhe em sintonia com a especulação financeira e à revelia das expectativas de todos os demais segmentos da sociedade brasileira", disse o comunicado da instituição, assinado pelo seu presidente, Luiz Marinho. A Central reiterou também que o controle da inflação precisa ser garantido por meio do choque de produção, o que só será, segundo a CUT, alcançado com juros menores e o fomento do crédito.