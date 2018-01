Alta da Selic não deve alterar juros ao consumidor Apesar da alta de 0,5 ponto porcentual na taxa Selic - a taxa básica de juros da economia -, que passou de 25% ao ano para 25,5% ao ano, as taxas de juros ao consumidor não devem sofrer nenhuma alteração. Essa é a opinião unânime dos analistas do mercado de crédito ao consumidor, após o anúncio da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom). Os especialistas também avaliam que os prazos dos planos de financiamento também não sofrerão alterações, pois não existe uma demanda forte por crédito neste início de ano. O consultor Boanerges Ramos Freire, da Partner Consultoria, empresa especializada em serviços financeiros ao consumidor, ressalta que as taxas de juros ao consumidor já estão muito elevadas e, por esse motivo, não existe mais espaço para novos reajustes. ?O aumento da Selic serve apenas como um sinalizador de que o governo está atento aos problemas do cenário econômico interno e externo?, avisa. A expectativa do presidente da Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento (Acrefi), Ricardo Malcon, é também de manutenção das taxas de juros ao consumidor. ?O cenário é preocupante com as notícias de elevação do teto da inflação de 6,5% para 8,5%?, avalia. Ele afirma que, se as incertezas econômicas, principalmente com relação aos índices de inflação, continuarem, dificilmente haverá queda nos juros ao consumidor nos próximos meses. O presidente da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), José Alencar Burti, também aposta na manutenção das taxas de juros ao consumidor no atual patamar. ?Esta elevação da Selic tem mais o caráter psicológico na retração do consumo. Isso porque esta atitude do Copom mostra que existem problemas econômicos e que o governo está agindo com cautela para evitar maiores desequilíbrios financeiros para o País?, explica. Burti acredita que a elevação da Selic vai provocar uma reação negativa na disposição de compra do consumidor. ?O mercado de crédito não vai alterar nem juros, nem prazos. Os juros ao consumidor já estão altos. O que deve acontecer é uma retração do consumidor aos financiamentos?, comenta o presidente da ACSP. Prazos de financiamentos não devem se alterar Em relação aos prazos, o presidente da Acrefi esclarece que o fator de maior influência não é o comportamento da Selic, mas sim as condições conjunturais da economia. ?Se o cenário é de incertezas econômicas, os bancos e financeiras tendem a reduzir os prazos de seus planos de financiamento, já que os riscos de inadimplência são maiores. Mas, como o mercado está parado neste primeiros meses, não devem ocorrer alterações significativas?, aposta. Hoje, segundo dados da Acrefi, o prazo médio para as operações de crédito pessoal é de seis a oito meses. Já o Crédito Direto ao Consumidor (CDC) tende a ser oferecido em 12 meses e o financiamento de veículos, em 30 meses. ?Qualquer alteração nesses prazos depende de um reaquecimento econômico e, consequentemente, na demanda por crédito. Isso só deve acontecer quando o consumidor voltar às compras, no mês de março? explica Malcon.