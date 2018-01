Alta da Selic não deve chegar ao comércio neste ano A elevação das taxas de juros básicas da economia pelo Banco Central não chegará ao crediário das lojas este ano. Às vésperas do Natal e com dificuldades para escoar seus produtos, as empresas devem manter os juros já estabelecidos para as compras parceladas. "O comércio não está repassando os aumentos porque o mercado não aceita", diz o economista da Associação Comercial de São Paulo, Marcel Solimeo. Nesta quarta-feira, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu, em sua última reunião programada para 2002, elevar a taxa básica de juros, a Selic, em três pontos porcentuais, para 25% ao ano. Segundo Solimeo, nas últimas elevações da Selic pelo Copom, a reação de algumas redes de lojas foi a de encurtar prazos em vez de elevar as taxas de juros. Mas algumas já teriam até voltado atrás e ampliado novamente os prazos para atrair consumidores. De qualquer forma, segundo Solimeo, isto valeu para os financiamentos mais longos, que não são os mais freqüentes no comércio. Os prazos médios não teriam sido alterados. A Marabraz, rede de 85 lojas no Estado de São Paulo, informou que não pretende fazer alterações nos juros. O esforço, segundo a empresa, é para evitar qualquer repasse, a fim de não causar impacto nos resultados, uma vez que 90% das vendas da rede são feitas a prazo. A Casas Bahia, maior varejista brasileira no setor de eletroeletrônicos, também não deve alterar as taxas. Nos aumentos anteriores da Selic, a rede não mudou as regras do crediário e não deve fazê-lo agora. A intenção é absorver mais esta variação. As taxas estão situadas em 3,5% ao mês para compras em sete vezes. Abaixo disto, a rede não cobra juros. Já as empresas de cartão de crédito podem estudar a alteração das taxas de juros cobradas nas vendas a prazo apenas no próximo ano. Roberto Lima, presidente da Credicard, acredita que esta não é uma decisão a ser tomada imediatamente. Os valores médios cobrados pelo setor no sistema rotativo são de 10,5% ao mês. Solimeo destacou que a decisão do Copom, embora não se reflita automaticamente nas taxas, costuma causar um efeito psicológico negativo, o que seria prejudicial nesta fase de maior aquecimento do consumo, afetando as decisões de compra a crédito em razão das incertezas sobre o futuro. Mas neste momento, acredita o economista, a reação pode ser atenuada pelo clima de otimismo vivido pelos consumidores com o novo governo que assume em janeiro. Diversas pesquisas do varejo estão indicando que as perspectivas positivas vêm contribuindo para aumentar a intenção de compra da população.