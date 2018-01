Alta da Selic terá pouco impacto sobre fundos de renda fixa Na primeira reunião mensal do Comitê de Política Monetária (Copom), depois que o Banco Central (BC) passou a ser presidido por Henrique Meirelles, a Selic, a taxa básica de juros da economia, foi elevada em 0,5 ponto porcentual ? de 25% ao ano para 25,5% ao ano. Para os investidores que tinham recursos em fundos de renda fixa prefixada, o impacto será praticamente nulo, pois a alta dos juros já vinha sendo computada nos negócios nos últimos dias. Ou seja, como os papéis que compõem as carteiras são precificados diariamente, devido à marcação a mercado, as cotas dos fundos já refletiam esta elevação da taxa. Mesmo para os fundos referenciados DI, com rentabilidade atrelada aos juros pós-fixados, a elevação da Selic não tem impacto significativo sobre o valor das cotas. ?Um elevação de 0,5 ponto porcentual em uma taxa anual pode provocar uma alta em torno de 0,04 ponto porcentual no rendimento da carteira, o que é muito pouco?, afirma o diretor de renda fixa da Unibanco Asset Management (UAM), Guilherme Menin Gaertner. Perspectivas Gaertner acredita que a taxa Selic não deve subir muito mais nos próximos meses, mas isso vai depender de como as cotações do dólar vão se comportar e da tendência para a inflação. ?Se o preço do petróleo continuar subindo e o dólar intensificar a tendência de alta, ficando acima de R$ 3,60, os índices de inflação não recuarão. Isso poderia motivar novas elevações da Selic?, afirma o diretor da UAM. O economista-chefe do ABN Amro Asset Management, Hugo Penteado, avalia que nos próximos três meses a discussão da política monetária estará voltada para uma manutenção ou alta da Selic. ?O corte de juros não deve acontecer antes do segundo semestre, já que a inflação desse ano ainda traz a herança de alta referente a 2002?. Penteado avalia que, mesmo com a revisão da meta de inflação anunciada ontem, cujo teto passou de 6,5% para 8,5%, ainda aponta um número difícil de ser cumprido. ?Justamente pelo movimento de alta da inflação, que é repassado de um ano para outro, não dá para imaginar que essa meta de inflação será facilmente cumprida. A nossa perspectiva é que a inflação acumulada de 2003 fique em 9,8%?, afirma. Posicionamento do investidor Diante das incertezas, o economista-chefe da ABN Amro Asset Management avalia que não é recomendável ao investidor alterar sua carteira de investimentos. Ele explica que a melhor decisão é verificar os objetivos da aplicação e a tolerância que se tem ao risco. ?A partir daí, o investidor estrutura a forma como seus recursos devem ser alocados. Vale destacar que essa é uma recomendação válida para momentos de tranqüilidade ou de turbulência nos mercados. O que pode trazer prejuízos para o investidor é justamente a alteração constante de sua estratégia de investimentos a partir de fatos pontuais no mercado financeiro?, destaca Penteado. A mesma análise tem o estrategista-chefe do HSBC, Dawber Gontijo. Segundo ele, especificamente sobre a decisão de hoje do Copom, uma elevação da Selic não é motivo suficiente para uma reavaliação da carteira de recursos de qualquer investidor.