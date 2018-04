Alta de gastos deixará poucas sequelas fiscais, diz Bernardo

O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, disse nesta terça-feira, 28, que o aumento de gastos públicos e corte de impostos para conter os efeitos da crise mundial no Brasil deve deixar poucas sequelas fiscais. Bernardo admitiu que a relação entre a dívida pública e o Produto Interno Bruto (PIB) deve crescer de 38% para 41%.

O ministro lembrou que o governo teve que reduzir, neste ano, a meta de superávit fiscal para estimular a economia. Mas, segundo Bernardo, esse é um "preço relativamente pequeno para a nossa economia sair desse torvelinho".

Bernardo disse ainda durante abertura do 7º Congresso Internacional Brasil Competitivo que o País já saiu da crise financeira internacional. Segundo ele, todo mundo já reconhece isso, mas ainda há muita coisa a ser feita.

O ministro contou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva solicitou que fosse feita uma reavaliação, setor por setor, para saber quem está bem e qual setor ainda precisa de uma maior interlocução com o governo ou, quem sabe, de novas ações para que o Brasil possa retomar o rumo do crescimento.

Segundo o ministro, o governo está otimista. Segundo ele, o país já conseguiu um rumo ao realizar reformas importantes, fazer o controle da inflação que, segundo ele, é o pano de fundo do crescimento brasileiro, e retomar o crescimento econômico, combinado com políticas sociais.

De acordo com ele, graças a essas políticas, o mercado interno se transformou no propulsor do crescimento. Ele lembrou que, em 2007, o país cresceu 5,7% e que, em 2008, mesmo com a crise no final do ano, teve uma expansão de 5,1%.

Bernardo disse que o Brasil foi "arrastado para a crise", mas que o governo entendia que o Brasil tinha, desta vez, condições diferentes para enfrentar a situação, ao contrário das anteriores. "O Brasil foi praticamente um dos últimos países grandes a sentir os efeitos (da crise)", disse.

Bernardo disse que a economia deve voltar a crescer no segundo semestre e, a partir do próximo ano, deve retomar patamares de crescimento de 4,5% a 5%, o que deve permitir que o Brasil retome as metas de superávit primário dos últimos anos e uma trajetória declinante da dívida brasileira.

"Não está tudo resolvido. O governo tem sido compensado com um bom índice de aprovação, mas ainda há muita coisa a ser feita", disse o ministro, para quem a gestão ainda é um grande desafio.