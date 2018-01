Alta de juro nos EUA não ameaça o Brasil A alta dos juros de 0,5 ponto porcentual dos Estados Unidos não ameaça o crescimento da economia brasileira de 3 % a 4 % este ano. O que pode atrapalhar os planos é a desaceleração da economia norte-americana. A análise é do ex-presidente do Banco Central, Affonso Celso Pastore, e do coordenador da área de assuntos internacionais do Instituto de Estudos Avançados da USP, Gilberto Dupas. A maior preocupação colocada pelos analistas é se o Brasil vai conseguir manter o crescimento econômico nos próximos anos. Segundo Gilberto Dupas, este crescimento está diretamente ligado ao melhor desempenho das exportações que, por sua vez, depende do cenário externo. Dinheiro mais caro Para os economistas, porém, o País já sofreu algumas conseqüências negativas por conta da instabilidade externa. Para Pastore, esta influência negativa pode ser percebida nas taxas de swap prefixado (operações em que bancos trocam papéis de renda fixa prefixada por pós-fixada). Há um mês, o swap de um ano, que determina o custo de crédito para o consumidor, estava em 17% ao ano. Nas últimas semanas, quando a pressão inflacionária aumentos nos Estados Unidos, o swap superou os 22% ao ano. Outra conseqüência para o Brasil, foi o aumento do custo do dinheiro que o País capta no exterior. Com a alta dos juros nos EUA, o preço dos C-Bonds, os títulos da dívida externa brasileira mais negociados, caíram. Isso equivale a dizer que o Brasil está pagando juros mais altos. Nervosismo deve continuar no mercado financeiro Quanto à taxa básica de juros aqui no Brasil, o principal fator que vai pesar na decisão do Banco Central é o comportamento do câmbio, dizem os analistas. Se a volatilidade externa provocar uma disparada do dólar, o BC pode rever a estratégia que vem adotando até agora. A manutenção da taxa Selic em 18,5% ao ano com o dólar a R$ 1,80 não seria mal. Mas o ritmo lento da queda dos juros pode inibir a retomada do crescimento. Outro alerta dos economistas vai para as oscilações do mercado financeiro. Como ninguém sabe se a decisão do FED de aumentar os juros vai mesmo segurar a inflação, a divulgação de indicadores sobre a economia norte-americana, principalmente inflação, emprego e crescimento econômico, continuarão a afligir o mercado.