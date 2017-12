Alta de juros não deve influenciar emprego industrial A economista da Coordenação de Indústria do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Isabella Nunes, disse hoje que o aumento da Selic, a taxa básica de juros da economia, de 16% para 16,25% ao ano, decidido ontem pelo Banco Central (BC), não deve ter reflexo imediato nas taxas de emprego industrial - que, em julho, registraram um crescimento de 2,3% com relação a julho de 2003, recorde desde o início da série histórica, em 2002. Segundo ela, o resultado do emprego em julho reforça uma tendência no crescimento da ocupação no Brasil, que hoje está no melhor nível desde 2001. O aumento da ocupação, porém, continua puxado por setores exportadores, como máquinas e equipamentos e agropecuária, sem se espalhar pela indústria voltada ao mercado interno, como têxteis e minerais não metálicos. Estes últimos, por exemplo, registraram redução na taxa de emprego em julho. Por isso, explicou Isabella, a taxa de emprego tem crescido em ritmo menor do que a produção industrial. "Os setores que estão crescendo e contratando são automatizados, não intensivos em mão-de-obra", apontou. Segundo a economista do IBGE, o crescimento da taxa de emprego no Brasil reflete, por enquanto, apenas uma recuperação dos postos de trabalho fechados nos últimos anos. "Para haver criação de novas vagas é preciso investimentos, o que ainda não está ocorrendo", afirmou. De acordo com Isabella, o aumento de 8,3% na folha de pagamento da indústria verificado em julho, na comparação com o mesmo ano de 2003, também reflete o crescimento das exportações, pois também foi puxado pelos salários dos setores de máquinas e equipamentos e alimentos e bebidas (principalmente agropecuária). "São setores avançados tecnologicamente, que demandam empregos qualificados e, por isso, mais bem remunerados".