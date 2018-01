Alta de medicamentos prejudica mais pobres O aumento médio de 3,02% no preço dos remédios em fevereiro prejudicou especialmente a parcela da população com renda mais baixa, segundo dados do Índice de Custo de Vida (ICV) calculado pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese). Foi também o item que mais contribuiu (com participação de 0,09 ponto porcentual) para que o resultado do ICV em fevereiro ficasse em 0,23%. Segundo o Dieese, para as pessoas com faixa de renda em torno de R$ 377,49 (estrato 1) o impacto da variação dos medicamentos e produtos farmacêuticos no mês passado foi de 3,06%. Para o estrato 2, que engloba a população com renda média de R$ 934,10, o aumento dos remédios correspondeu a 2,90%. No resultado acumulado de 12 meses, o estrato 1 registra 5,78% de alta para o item, enquanto para o estrato 2 a variação é de 5,32%. Para março, no entanto, a estimativa da coordenadora do ICV, Cornélia Nogueira Porto, é de estabilidade para o índice, já que as pequenas pressões de fevereiro, como de material escolar, deixarão de contribuir. De acordo com ela, a variação deste mês deverá ser igual ou bem próxima a zero se não houver reajuste para o ônibus urbano no período. Se o transporte coletivo subir para R$1,25 em São Paulo, por exemplo, isso significaria 0,35 ponto porcentual de inflação para este mês no cálculo do Dieese. No mês passado, outro item que colaborou para a alta do ICV foi o de operação do domicílio (0,42%), que refletiu os aumentos dos produtos de limpeza doméstica. Cornélia apurou que o sabão em pó subiu 6,58%, em função da redução de 100 gramas das embalagens do produto, de 1 quilo para 900 gramas, sem redução dos preços na mesma proporção O item manutenção do domicílio teve alta de 0,32%, por conta do aumento de 0,62% nos materiais de construção.