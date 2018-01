Alta de preço não muda avaliação positiva da inflação, diz Palocci O ministro da Fazenda, Antônio Palocci, disse hoje que a alta dos índices de inflação (IGP-M e IPC-S) deve ser monitorada, mas não altera sua avaliação otimista do controle inflacionário. "Essa alta se concentrou principalmente nos preços dos produtos agrícolas no atacado - soja, trigo, café - e trata-se de um dado que tem de ser levado em conta porque preço é preço", disse Palocci. "Mas a política monetária está obtendo sucesso em colocar em ordem o processo inflacionário e estou otimista com o comportamento da política monetária e com o controle da inflação." Segundo ele, não deverá "haver grandes problemas" nessa área, "mas o Banco Central tem o permanente papel da vigilância sobre a inflação". O ministro afirmou que quando o aumento de preços "é focado numa modificação de commodities a preocupação é menor do que quando existe uma escalada (geral) de preços." E concluiu: " Vigilância permanente e otimismo".