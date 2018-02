Alta de preços afeta mercado de bebidas A necessidade de a indústria brasileira de bebidas reajustar os preços de seus produtos em meio ao atual cenário macroeconômico do País pode dificultar as vendas do setor no primeiro semestre de 2015. Na avaliação de analistas, mesmo com o consumidor mais sensível a alterações de preços, as empresas devem repassar o aumento dos impostos e dos custos para o produto final, o que pode comprometer o volume de vendas.