Alta de preços puxa crescimento econômico do Peru Um estudo econômico recente estimou que o crescimento do PIB peruano estaria em torno de 2%, caso não houvesse ocorrido a grande alta de preços no mercado internacional dos diversos minerais que o país exporta. Quem cita este trabalho é Santiago Roca, professor de economia da Escola Nacional de Administração de Negócios para Graduados (Esan). Roca, que estudou com José Serra, ex-governador de São Paulo, na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, participou do primeiro e bem-sucedido plano econômico do ex-presidente Alberto Fujimori - antes que este enveredasse pela via autoritária e fosse enredado pelos escândalos de corrupção. O economista acha que aquela estimativa pode ser exageradamente negativa, mas se preocupa com o que pode ocorrer no caso de uma reversão do ciclo de alta das commodities. ?Há o risco de uma parada abrupta no crescimento?, ele diz. Esta avaliação, porém, não é consensual. O empresário José Chlimper, membro do conselho que toma as decisões de política monetária no Banco Central de Reserva do Peru, diz que ?o crescimento peruano é sustentável, porque é descentralizado e abrange muitos setores diferentes da economia?. Exportador de aspargos e uvas, Chlimper está num dos setores mais vibrantes da economia do Peru, que é agroindústria de produtos diferenciados e com maior valor agregado, como frutas (abacate, manga, uva), aspargos, alcachofra, páprica, pimenta e café orgânico. Cultivados principalmente em faixas irrigadas da costa semi desértica, estes produtos atingem alta produtividade - a maior do mundo no caso de manga e aspargos. O Peru é o maior exportador do mundo de aspargos frescos, páprica, e o segundo maior de café orgânico. Exportações O empresário menciona outros produtos de exportação ?não tradicionais? que estão crescendo, como têxteis, confecções, madeiras e perfumaria. No caso da indústria têxtil, o Peru se beneficia do algodão ?pima?, de excepcional qualidade, que permite competir em segmentos mais sofisticados de mercado, o que melhora as condições para enfrentar a China. O conjunto desta exportações ?não tradicionais? saltou de US$ 1,6 bilhão em 1996 para US$ 5,3 bilhões em 2006 - e, diferentemente das tradicionais, elas foram menos beneficiadas pelos aumentos de preços no mercado internacional. Outra vantagem do setor exportador peruano é a diversificação dos mercados, bem distribuídos entre a América do Norte, Europa e Ásia. O impulso do setor externo já se irradiou para a economia doméstica, chegando aos serviços, ao comércio e ao aquecido mercado imobiliário (especialmente em Lima), que cresce ao ritmo anual de 17%. Esta euforia consumista pode ser sentida no Larcomar, o mais sofisticado shopping center de Lima, no elegante bairro de Miraflores. Em um hábil projeto arquitetônico que aproveita o relevo de falésias da capital, o Larcomar debruça-se sobre o Pacífico, entremeando partes cobertas e ao ar livre, onde restaurantes da moda e marcas de grife competem pelo espaço. Personagens Sentadas na varanda externa do Vivaldino, um restaurante do Larcomar com várias especialidades da saborosa culinária peruana (que está se tornando ?fashionable? internacionalmente), as amigas Julieta de Smoldón e Elza Pancorbo, senhoras de meia-idade que moraram vários anos em Londres, comentam a nova fase do Peru. ?O dinheiro está circulando, as pessoas estão contentes, e há menos assaltos?, diz Julieta. ?Estou totalmente otimista e a Europa já não me faz falta?, complementa Elza. A situação é totalmente diferente, porém, nas áreas pobres do sul de Lima e, principalmente, na ?sierra? andina, onde comunidades de raiz indígena vivem em grande pobreza, às vezes sem nenhuma renda e sem acesso a serviços básicos como eletricidade e água encanada. O próprio governo reconhece que o crescimento econômico peruano está tendo um impacto particularmente fraco na vida de metade da população que está abaixo da linha de pobreza. ?O maior risco do modelo econômico peruano é que o Estado não seja capaz de cumprir o seu papel de melhorar a distribuição de renda?, diz Chlimper. Para ele, a parcela de 40% da população que não se beneficia do crescimento vai continuar disposta a votar no populista da vez, seja Humala ou algum novo nome, caso o governo peruano não supere a sua secular ineficiência em prover educação, saúde e programas sociais eficientes para os mais pobres. Neste caso, todos os ganhos que a racionalidade da política econômica conquistou nos últimos anos poderiam ser jogados fora, e o país poderia retornar a sua velha tradição de instabilidade política e crises econômicas.