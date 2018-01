Alta de produtos camuflada poderá ser punida O governo poderá multar as empresas que não informaram claramente mudanças nas quantidades dos produtos ou que tiveram nitidamente formado cartel para manipular preços, através da alteração das embalagens. A ameaça foi feita ontem pelo secretário de Direito Econômico do Ministério da Justiça, Paulo de Tarso Ribeiro, após um encontro que reuniu o Secretário de Acompanhamento Econômico, do Ministério da Fazenda, Cláudio Considera, fabricantes de biscoitos e de papel higiênico, representantes do Instituto de Pesos e Medidas (IPEM), Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro) e Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual. No primeiro caso, a multa poderá variar de 200 (R$ 212,82) a 3 milhões de Ufirs (R$ 3,19 milhões). No segundo caso, a multa varia de 1% a 30% do faturamento anual da empresa. Na próxima quinta-feira, haverá uma reunião em Brasília com o Ministério da Justiça, Procon-SP, Inmetro e fabricantes de biscoitos para tentar chegar a uma padronização das embalagens. A indústria de biscoitos reúne-se amanhã em São Paulo para tentar encontrar soluções para o problema, segundo o presidente da Associação Nacional da Indústria de Biscoitos, Cid Maraia de Almeida. Na quarta-feira o encontro será em Brasília com o Ministério da Justiça, Procon-SP e Inmetro. Papel higiênico A investigação sobre a possível formação de cartel por parte dos fabricantes de papel higiênico prossegue. Há indícios de que os três maiores fabricantes do setor tenham mudado as metragens dos rolos, do 40m para 30m, de forma coordenada. "A questão de preço não entra na discussão, porque eles estão livres, mas a mudança deve ficar clara para o consumidor", disse Considera. O problema, porém, pode ser mais amplo, segundo denúncia da coordenadora do Movimento das Donas de Casa de Minas Gerais, Lúcia Pacífico. Segundo ela, por informações de consumidores, existiriam também alterações em outros itens, como achocolatados, fraldas descartáveis, sabonetes, desodorantes, extratos de tomate, caldo de galinha, cera em pasta, sardinhas, pães de fôrma e rações para cachorro. IPC será revisto Em virtude do grande número de itens que têm suas embalagens modificadas, com redução das quantidades, sem a proporcional mudança nos preços dos produtos, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), que mede a variação dos preços na capital paulista, decidiu rever o cálculo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC). Segundo o coordenador do IPC, Heron do Carmo, isso vai representar um aumento de 0,08 ponto porcentual no índice do mês. Para Heron do Carmo, a mudança representa um aumento maquiado de preços. "Mesmo pequeno, isso altera a taxa de inflação", disse ele.