Alta nas vendas de imóveis em abril não reverte queda no ano

Abril foi o melhor mês do ano para venda de imóveis novos na capital. Segundo o Sindicato da Habitação (Secovi-SP), foram comercializados 2.185 apartamentos. Isso representa aumento de 72,5% ante março e de 1,8% em relação a abril de 2014.

A tipologia de dois dormitórios concentrou 60% das vendas (1.311 unidades) no mês. Estúdios e apartamentos de um quarto - que somaram 520 unidades - ficaram com uma fatia de 23,8% do mercado.

Em nota, o Secovi diz que ainda é cedo para afirmar que o setor esteja se recuperando "apesar de dois meses consecutivos de crescimento das vendas".A projeção da entidade para 2015 indica uma queda nas vendas de 15% a 20% em relação a 2014. A previsão é de 17,3 mil a 18,4 mil unidades neste ano.

O valor geral de vendas (VGV) cresceu 31% em relação a março, chegando a R$ 884,2 milhões. O resultado é 37,2% inferior ao de abril de 2014.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para o economista-chefe do Secovi, Celso Petrucci, esse VGV reflete o menor tíquete médio dos imóveis vendidos na cidade de São Paulo. Em seu balanço, o Secovi indica que, na média, o valor baixou de R$ 655 mil em abril de 2014 para R$ 405 mil no mesmo mês deste ano.

A redução, segundo Petrucci, foi acentuada pela comercialização dos imóveis na faixa de até R$ 350 mil. "Os incorporadores estão buscando ajustar os produtos à faixa de renda na qual a demanda é maior", disse.

Lançamentos. Segundo a Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio (Embraesp), as 3.023 unidades residenciais lançadas em abril representam alta de 291% em relação às 773 unidades de março. O aumento foi de 28% comparado às 2.358 unidades do mesmo mês de 2014.

Com 1.538 unidades, os dois dormitórios são maioria (51%) dos lançamentos em abril. Apartamentos de um quarto responderam por 31% (925 unidades).

Revisão. O Secovi prevê redução de 23% a 25% em relação a 2014. Serão lançadas de 25,5 mil a 26,2 mil unidades neste ano.Em 2014, foram lançados 31,7 mil apartamentos. A zona oeste liderou com 8.112 imóveis novos. Na região metropolitana, a campeã de lançamentos foi Osasco.