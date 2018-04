Alta do compulsório pode elevar juros do crédito Economistas estão divididos a respeito do efeito da elevação das alíquotas do recolhimento compulsório sobre os depósitos à vista, a prazo e poupança sobre os juros aos consumidores cobrados nas operações de crédito. Para os depósitos à vista, a elevação foi de 45% para 48%. Para os depósitos a prazo, a taxa subiu de 15% para 18%. Já para a poupança, a alta foi de 20% para 25%. As medidas forma anunciadas nesta semana pelo Banco Central. Depósito compulsório é a porcentagem dos recursos dos clientes que os bancos são obrigados a manter imobilizados, sem emprestar ou aplicar. O economista chefe da Federação Brasileira das Associações de Bancos (Febraban), Roberto Troster, acredita que a elevação do compulsório pode afetar as taxas de juros para o consumidor final. "O aumento das alíquotas do compulsório representa um custo maior para os bancos. As instituições podem repassar estes custos para os seus consumidores", alerta. Ele destaca que este repasse só acontecerá se o cenário econômico piorar nos próximas dias. Já o economista chefe do banco Inter American Express, Marcelo Alain, não tem a mesma opinião e avalia que as taxas de juros de crédito pessoa física devem continuar estáveis. "As instituições não devem repassar os custos ao consumidor neste momento. As financeiras estão tomando uma série de medidas para evitar a alta dos juros como a redução de prazos de financiamento", afirma.