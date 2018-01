Alta do dólar em 2002 ampliou dívida em R$ 90 bi A desvalorização de 52,27% do real frente ao dólar em 2002 provocou um aumento de R$ 90 bilhões da dívida pública federal interna, no ano passado. A taxa de câmbio saltou de R$ 2,32, em dezembro de 2001, para R$ 3,53 no final do ano passado. O aumento da taxa de câmbio teve um impacto direto na parte do estoque da dívida que é atrelada à variação da moeda. A exposição cambial da dívida (títulos e contratos de swap) cresceu de R$ 178,58 bilhões, em dezembro de 2001, para R$ 230,57 bilhões no final de 2002. Calculada em dólar, porém, a dívida cambial apresentou queda ao longo do ano passado, caindo de US$ 77 bilhões para US$ 65,3 bilhões. Segundo das chefe do Departamento de Operações do mercado Aberto (Demab) do Banco Central, Sérgio Goldenstein, a queda da dívida cambial se deve ao resgate líquido promovido pelo BC em 2002. Goldenstein informou que a taxa de rolagem da dívida cambial em 2002 foi de 66,3% dos vencimentos do principal e dos juros intermediários e finais. Esse valor é equivalente a um resgate líquido de US$ 15,8 bilhões em títulos e contratos de swap. Levando-se em conta apenas os vencimentos do principal, a taxa de rolagem em 2002 sobe para 77,4%, o que corresponde a um resgate líquido de US$ 9,1 bilhões. Ao contrário do ano passado, em 2001, o Banco Central promoveu uma colocação líquida de US$ 11,1 bilhões em títulos corrigidos pela taxa de câmbio, com uma taxa de rolagem de 133,7% do principal e dos juros da dívida cambial. Em 2001, o BC não fazia venda de contratos de swap cambial.