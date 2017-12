Alta do dólar pega turistas de surpresa

A disparada do câmbio por conta das denúncias contra o presidente Michel Temer pegou no contrapé turistas que deixaram para comprar dólar na véspera do embarque. Mas também beneficiou quem tinha alguma reserva em moeda estrangeira.

A demanda por dólar turismo avançou mesmo com a forte alta da moeda, que chegou a ser cotada a R$ 3,70 na venda.

Compradores tiveram dificuldades para fazer a conversão e as trocas chegaram a ser interrompidas em algumas casas de câmbio. Na Cotação Corretora, houve ontem atraso na abertura e a procura por dólar foi de três a quatro vezes maior do que o habitual, disse o diretor Alexandre Fialho.

Jeferson de Oliveira, de 22 anos, administrador de residências, que tinha viagem marcada para hoje para os Estados Unidos, não contava com a alta do câmbio. Normalmente, nas viagens internacionais, ele costuma usar o cartão de crédito e leva dinheiro para pequenas despesas. Ocorre que só ontem ele se deu conta que não tinha nenhum dólar. “Acabei vindo comprar um pouquinho de última hora”, contou. Oliveira comprou US$ 100 e pagou R$ 3,57. “Cheguei a ver o dólar cotado a R$ 3,70.”

Já a colombiana Natália Puentes, de 32 anos, cientista política, aproveitou a cotação mais favorável para vender as divisas. Depois de pesquisar em três casas de câmbio, ela vendeu US$ 50 para a que lhe ofereceu a melhor cotação: R$ 3,20. “Vou usar o dinheiro para comprar ingressos para o Rock in Rio.”

Natália explicou que costuma guardar algumas economias em dólar ou euro exatamente para tirar partido em momentos como esses, quando ocorre a valorização das moedas em relação ao real.

Disparada. Ontem, o dólar turismo disparou e fechou cotado a R$ 3,5430, com alta de 8,68% no dia, segundo a AE-Dados. Em apenas um dia, o câmbio turismo praticamente subiu o que aumentou este mês. Até ontem, o dólar turismo acumulava valorização de 9% em maio. / COLABORARAM ANNA CAROLINA PAPP, ANA CAROLINA NEIRA E MALENA OLIVEIRA