Alta do dólar perde um pouco a intensidade O dólar diminuiu um pouco a força da alta, nesta tarde. A moeda americana abriu em alta de 0,93%, cotada a R$ 3,795, e acelerou a alta até 1,73% (R$ 3,825). Depois, a partir do meio-dia, reduziu a alta. Às 14h56, ele subia 0,80%, cotado a R$ 3,79. Segundo operadores, a pressão na cotação do dólar diminuiu à medida em que começaram a ser feitas as propostas dos investidores para o leilão de contratos de swap cambial. A avaliação do profissional de um dos bancos dealers consultados pela Agência Estado é de que isso aconteceu porque a demanda pelos contratos mostrou-se maior do que o mercado esperava inicialmente. A perspectiva dos analistas é de que, se o resultado do leilão for considerado positivo, o dólar perca valor no decorrer da tarde. Alguns analistas citam mais uma vez a indefinição sobre o nome que ocupará a presidência do BC e uma entrevista dada hoje pelo novo presidente do PT, José Genoino. Em conversa no Bom Dia Brasil, Genoino deu a entender que os compromissos do PT com a atual política econômica terão prazo de somente um ano, enquanto se realiza a transição para "uma política de crescimento". Para o mercado, essas palavras trouxeram incerteza sobre a continuidade da estabilidade. "Ao fazer essas declarações, o Genoino traz de volta as preocupações de que o compromisso do PT não é duradouro e que o populismo pode ser retomado a qualquer momento", diz um operador.