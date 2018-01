Alta do dólar recai sobre itens da cesta básica O impacto da alta do dólar está disseminado entre a maioria dos itens que compõem a cesta básica do paulistano. Pesquisa do Procon-SP e do Dieese, que coleta diariamente os preços de 31 produtos em 70 supermercados da capital paulista, mostra que nos últimos 30 dias o custo médio da cesta básica composta por produtos que são influenciados direta ou indiretamente pelo câmbio subiu 1,94%. Nesse mesmo período, a cotação da cesta básica completa teve alta de 3,91%. "Quando o dólar sobe, ninguém segura a cesta básica", afirma a técnica de Estudos e Pesquisas do Procon, Neide Ayoub. Para avaliar o impacto do dólar na cesta básica, ela excluiu batata, feijão e cebola, que registraram aumentos significativos nos últimos 30 dias - de 20,29%, 28% e 24%, respectivamente. É que os preços desses produtos não são influenciados pela variação do câmbio, mas refletem os movimentos de oferta. A responsável pela pesquisa da cesta básica aponta outro indício de que os aumentos são generalizados. Em 30 dias, dos 31 produtos pesquisados, 26 tiveram aumentos de preço, quatro registraram queda e apenas um ficou estável no período. Ela observa também que a magnitude das altas da cesta básica tem sido maior do que das quedas. "Além disso, os aumentos são mais freqüentes." Entre os itens que refletem o repasse da alta dos custos em dólar para os preços ao consumidor, estão a farinha de trigo e o macarrão, que ficaram 5,8% e 4%, respectivamente, mais caros nos últimos 30 dias. Os dois itens sofrem o impacto do trigo importado. As carnes bovina, de frango e derivados, como salsicha e lingüiça, constituem outro foco de pressão. O frango subiu quase 10% em 30 dias e a carne de segunda 1,14%, mostra a pesquisa. Segundo Neide, com o dólar mais valorizado, os frigoríficos ampliaram as exportações e colocaram menos produto no mercado interno, o que impulsionou os preços. Também os custos dos pecuaristas, como vacinas, são cotados em dólar, o que reforçou a alta de preços. O óleo de soja, que subiu 7,69% em 30 dias, mostra a alta do câmbio. "Não há motivos para essa alta, não estamos no período de entressafra de grãos", diz Neide. O presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove), César Borges Sousa, confirma que o câmbio é o principal responsável pela subida do óleo de soja, commodity cotada em dólar. No segmento de higiene e limpeza, os aumentos de preços ao consumidor são significativos. Em 30 dias, o sabão em barra subiu 3,70%; o sabonete, 9,68% e o absorvente higiênico, 13,41%. Jackson Schneider, presidente da Abipla, que reúne as empresas de limpeza, diz que o setor enfrenta grandes pressões de custos, como o da soda cáustica, cujo preço subiu 118% em 12 meses. "Trata-se de um insumo nacional usado em várias formulações, mas segue a cotação em dólar do mercado externo", diz o executivo. Ele diz não ter informações de como as empresas estão repassando aumentos de custos para os preços. Para o presidente do Sipatesp, que reúne fabricantes de artigos de perfumaria, João Carlos Basílio da Silva, os aumentos de preços constatados em seu segmento ainda não refletem o dólar, mas aumento de impostos.